بالأرقام: 2019 كابوس بيل في ريال مدريد

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كشفت صحيفة ماركا الإسباني عن سجل جاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني السيء في العام الجاري وأكدت أنه العام الأسوأ في مسيرة اللاعب بالقميص الملكي.

و على حسب ما قيل في موقع (hihi2) أكدت الصحيفة أن بيل سجل 6 أهداف فقط في 33 مباراة خاضها رفقة الميرنغي وسجل هدفاً وحيداً على ملعب سانتياغو برنابيو طوال العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)