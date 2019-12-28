لجنة المعلمين تعلن عن تسيير موكب (القصاص) في قضية أحمد الخير يوم الأثنين

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن تسيير موكب يوم “الإثنين” القادم تزامناً مع النطق بالحكم في قضية معلم “خشم القربة” الشهيد أحمد الخير ،وسمت الفعالية بـ “موكب القصاص والنطق بالحكم على قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير”.

وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم “السبت” إن اغتيال الشهيد أحمد الخير تم من قبل من وصفتهم بأجهزة الغدر والخيانة والخسة والنذالة وأضافت “إن الغرض من الاغتيال هو إطفاء جذوة النور المتقدة وإسكات صوت الحق.

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واستنكرت اللجنة الطريقة الوحشية التي أغتيل بها المعلم أحمد الخير، وقطعت بأن الشهيد لم يرتكب جرماً سوى أنه صدع بالحق في وجه من وصفتهم بالجبابرة وتجار الدين وعديمي الأخلاق والإنسانية.

وأشارت اللجنة إلى أن المشاركة في “موكب القصاص والنطق بالحكم” سيكون له أثر كبير في القادم من المحاكمات على كل مجرم، ووصفت حادثة اغتيال المعلم أحمد الخير بأنها وصمة عار في جبين جماعة إدعت زوراً أنها تحكم بشرع الله، وقالت اللجنة : “لكنهم يغتالون رسل الإنسانية والمعرفة وحملة مشاعل النور بأبشع ما يكون القتل”.

وأعلنت اللجنة أن الموكب سينطلق في تمام الساعة “الثامنة والنصف” صباحاً من نقطة التجمع تم تحديدها من مدرسة “موسى الضو” بحي بانت بأم درمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)