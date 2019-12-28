أمر قبض في مواجهة نجل قيادي إتحادي على خلفية سرقة “دار أبو جلابية”

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أصدرت نيابة الخرطوم بحري أمر قبض على نجل قيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بناء على الدعوى الجنائية بالرقم (7485) المادة (182/ 174) من القانون الجنائي، على خلفية حادثة السرقة والاتلاف التي طالت دار منزل زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني

وكان قد دون الحسن محمد عثمان الميرعني بحسب صحيفة اليوم التالي – بلاغاً لدى النيابة اتهم فيه أشحاص بسرقة محتويات وممتلكات مهمة من منزل والده المعروف (بدار أبو جلابية) بالخرطوم بحري وشملت السرقة سيارات أثرية وكسر خزنة المنزل ومحتويات عدة، وأكد مصدر أن النيابة وجهت الشرطة بالقبض على المتهم ووضعه في حراسة الشرطة إلى حين صدور قرار آخر بشأنه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)