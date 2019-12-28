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برشلونة أعظم آلة هجومية

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 28-ديسمبر-2019

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برشلونة أعظم آلة هجومية

تصدر نادي الإسبانى قائمة أكثر الفرق فى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى تحقيقاً للانتصارات فى بطولات الدورى خلال العقد الأخير تصدر أيضاً سجلات التهديف .

وعلى حسب ما ورد في موقع (hihi2) البارسا اكثر فريق سجل اهداف من بين أندية الدوريات الاوروبية الخمس الكبرى في آخر 10 سنوات، منذ عام 2010 حتى 2019

البارسا – 1060 هدف

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- 1016

بايرن ميونيخ -863

مانشستر سيتي – 841

باريس سان جيرمان – 827

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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