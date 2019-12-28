برشلونة أعظم آلة هجومية

التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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تصدر نادي برشلونة الإسبانى قائمة أكثر الفرق فى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى تحقيقاً للانتصارات فى بطولات الدورى خلال العقد الأخير تصدر أيضاً سجلات التهديف .
وعلى حسب ما ورد في موقع (hihi2) البارسا اكثر فريق سجل اهداف من بين أندية الدوريات الاوروبية الخمس الكبرى في آخر 10 سنوات، منذ عام 2010 حتى 2019
البارسا – 1060 هدف
ريال مدريد- 1016
بايرن ميونيخ -863
مانشستر سيتي – 841
باريس سان جيرمان – 827
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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