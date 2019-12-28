عاجل …فيدال يرفع دعوى قضائية ضد برشلونة والعلاقة تنهار !

في تطور سريع قام مُحامي ارتورو فيدال بـ رفع دعوى قضائية اتجاه نادي برشلونة لعدم دفع 2.4 مليون يورو من مستحقات اللاعب

برشلونة لم يدفع بعض المتغييرات للاعب التي قال قد وصل لها الموسم السابق ونادي برشلونة يقولون بانهم ليس عليهم دفع المبلغ المذكور .

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اذا لعب فيدال 60% من مُباريات الموسم سوف يحصل على مليون يورو و لم يصل للرقم المطلوب ولعب نصف المُباريات المتفق عليها و يطالب بـ دفع نصف المبلغ بينما نادي برشلونة يقول انه معفي من الدفع طالما لم يصل للرقم.

وعلى حسب ما ورد في موقع (hihi2) نادي برشلونة تلقى هذا الطلب المفاجئ ويرى بانه لا يحتفظ باي دين للاعب وان تصور كل شيء يرجع للتفسير الخاطئ للبنود العديدة في عقده، والنادي يتوافق فقط مع 50% الخاصة بالدوري !

الخرطوم (أخبار الخليج 365)