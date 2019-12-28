المريخ يوالي تحضيراته بنادي الأسرة استعداداً لهلال الأبيض

استأنف فريق الكرة بنادي المريخ أمس تحضيراته وعاد إلى التدريبات بعد 24 ساعة من مباراته السابقة مع الشرطة القضارف التي كسبها برباعية نظيفة ، حيث تدرب الأحمر عند الساعة السابعة والنصف من صباح أمس الجمعة على ملعب فريق الخرطوم بنادي الأسرة وبمشاركة عدد كبير من اللاعبين وتحت إشراف ومتابعة من الثنائي جمال ابوعنجة المدير الفني والأسطورة حامد بريمة مدرب الحراس واشتمل المران الذي استمر لقرابة الساعتين على تمارين مختلفة وسط روح معنوية عالية من قبل نجوم الفرقة الحمراء ، وكان المدير الفني للمريخ قد حرص على تقديم محاضرة قبل إنطلاقة المران الصباحي تحدث من خلالها للاعبين عن الإستعدادات للمباراة الأخيرة في القسم الأول من بطولة الدوري الممتاز مع هلال الأبيض بعد غد الاثنين وطالب اللاعبين بضرورة الإجتهاد أكثر في التمارين ومواصلة الأداء الجميل في لقاء عروس الرمال وحثهم على اللعب بقتال من أجل التمسك والابتعاد أكثر في صدارة النصف الأول من البطولة ، ومن خلال محاضرته أشاد ابوعنجة بالمستوى الجميل الذي ظهر به اللاعبين في مواجهة الشرطة ، و على حسب ما ورد في صفحة (المريخ الزعيم السوداني) على الفيس بوك وعد نجوم الفرقة الحمراء مدربهم بالإجتهاد أكثر في مباراة التبلدي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)