تشكيلة الهلال في مواجهة النجم الساحلي

التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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أعلن المدير الفني لفريق الهلال المدرب المصري حمادة صدقي عن تشكيلته الأساسية التي سيواجه بها النجم الساحلي عند الساعة السادسة من مساء اليوم في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ويتكون التوليف الهلالي من جمال سالم في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع من اليمين لليسار مكون من أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني، عمار الدمازين، عبد اللطيف بوي وسيلعب في وسط الملعب أبوعاقلة عبد الله، نصر الدين الشغيل، محمد دراج ويقود الهجوم بشة الصغير، سليم محمد ووليد الشعلة.
و أيضاً على حسب ما ورد في صفحة (الهلال-AHIlal) على الفيس بوك يجلس بدكة بدلاء الهلال : يونس الطيب ، فارس عبد الله ، محمد موسى الضي ، ولاء الدين موسى ، نزار حامد ، موفق صديق ، مؤمن عصام .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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