التاريخ: 28-ديسمبر-2019
144 مشاهدة
أكد اللواء حسن حامد أحمد عبدالرحيم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بأن منسوبي الشرطة التابعين لإدارة المرور هم من أتى بجثث حادث مرور شارع مدني الذي وقع (الأربعاء) الماضي وراح ضحيته عدد (22) من المواطنين.
جاء ذلك بحسب صحيفة اليوم التالي – رداً على حديث مواطن عبر فيديو منتشر في الوسائط يتحدث فيه عن تقصير أجهزة الدولة في التعامل مع هذه المأساة محدداً الشرطة قائلاً :” ولا وكيل عريف من الشرطة لم يقف عليهم منذ إحضار عدد (22) جثة لمشرحة بشائر” مطالباً السلطات من أعلى قمة الهرم ممثلة في وزير الداخلية بالوقوف على ضحايا هذا الحادث.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية : شرطة المرور هي من أحضر جثث حادث شارع مدني للمشرحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.