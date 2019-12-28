الداخلية : شرطة المرور هي من أحضر جثث حادث شارع مدني للمشرحة

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أكد اللواء حسن حامد أحمد عبدالرحيم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بأن منسوبي الشرطة التابعين لإدارة المرور هم من أتى بجثث حادث مرور شارع مدني الذي وقع (الأربعاء) الماضي وراح ضحيته عدد (22) من المواطنين.

جاء ذلك بحسب صحيفة اليوم التالي – رداً على حديث مواطن عبر فيديو منتشر في الوسائط يتحدث فيه عن تقصير أجهزة الدولة في التعامل مع هذه المأساة محدداً الشرطة قائلاً :” ولا وكيل عريف من الشرطة لم يقف عليهم منذ إحضار عدد (22) جثة لمشرحة بشائر” مطالباً السلطات من أعلى قمة الهرم ممثلة في وزير الداخلية بالوقوف على ضحايا هذا الحادث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)