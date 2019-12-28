وزير المالية يلوح بالإستقالة من منصبه على خلفية موازنة 2020

أفادت مصادر مطلعة، على أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في الحكومة الانتقالية إبراهيم البدوي يعزم عن تقديم استقالته من منصبه على خلفية الخلافات والانتقادات التي نشبت بسبب موازنة البلاد لعام 2020 .

وكان الدكتور إبراهيم البدوي، قد أعلن أمس إجازة مجلس الوزراء مبدئيًا، ميزانية عام 2020، متضمنة تقليصاً تدريجيًا لدعم الوقود كما تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100 بالمئة وتوفير 250 فرصة عمل للشباب والخريجين لتقليص معدلات البطالة.

Advertisements

وأضافت المصادر بحسب صحيفة اليوم التالي، أن رئيس حزب الأمة، الصادق المهدي قاد وساطة لإقناع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي للتراجع عن تقديم استقالته .

وفي وقت سابق، رفضت قوى “الحرية والتغيير”، مسودة الميزانية، التي قدمها وزير المالية، وعُقدت في الأيام الماضية اجتماعات بين الحكومة، وممثلى التغيير، لعرض ومناقشة بنود الموازنة، وسيطرت مسألة تقليص الدعم على تلك المناقشات.

ويواجه البدوي انتقادات لاذعة منذ أيام من بعض قوى إعلان الحرية والتغيير بسبب موازنة العام 2020م والتي تم تأجيل إجازتها لحين البت في أمر رفع الدعم عن الوقود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)