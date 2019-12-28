بالفيديو : (علي عثمان طه) يعترف بخرق النظام البائد للقوانين لتمكين الحركة الإسلامية

أظهر فيديو مسرب بثته قناة العربية في فيلم وثائقي نشر لأول مرة، أعتراف القيادي بالنظام البائد، علي عثمان محمد طه، أنهم يخرقون القوانين التي يسنها البرلمان في العهد البائد لتمكين جماعة الإخوان على مفاصل الدولة وإذا تمت معارضتها من قبل جماعة أو فئة يتم تجميدها أو الالتفاف عليها من قبلهم.

وقال علي عثمان في مقطع الفيديو، :”حتى عندما نسن قانوناً نخرج عليه، نقول للناس إننا نريد التراضي والشورى والكفاءة”.

وأضاف القيادي الأول في النظام البائد : “إذا الصفوة على مستوى جامعة لا نأتمنهم في أن يختاروا من يديرهم” مضيفًا “نقول حنسوي قانون لكننا ونقول أن هذا القانون لايأتي لنا بمن نريد من ناسنا، ونقوم نسوي قانون ونخرقه بتصرفاتنا الإدارية لأنه لن يأتي بالمدير الذي نريده، والناس كلهم يعينون لينا”.

وتابع : الدولة بكامل وعيها … الحركة والتنظيم سنت قانون وذهب به إلى البرلمان حق ناسنا”.

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وأشار علي عثمان إلى أنه : “عندما تصبح القصة أن مجلس الأساتذة ماحيجيب الزول الذي تريده الحركة الإسلامية أو المؤتمر الوطني في هذه الحالة يتم تجميد القرار ويسلب حق الناس ويأتي المدير الذي يريدوه”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)