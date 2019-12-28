السيادي يشيد بمساهمات جامعة النيلين

أشاد البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالدور الأكاديمي والعلمي الذي ظلت تضطلع به جامعة النيلين من خلال مساهمات كلياتها المختلفة، مشيراً إلى أنها انتهجت نهجاً خاصاً في مجال البحث العلمي عبر منظومة متفردة من الأساتذة وعمداء الكليات .

ودعا تاور لدى مخاطبته صباح اليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر للدراسات العليا الذى تنظمه جامعة النيلين، بقاعة وزارة التعليم العالي بالخرطوم، دعا المؤتمرين إلى إيجاد السبل الكفيلة بإزالة المعوقات التي تواجه البحث العلمي خاصة عدم توفر التمويل الكافي التي يعاني منها الباحثون ومعالجة قضايا الطلاب الوافدين عبر ايجاد آلية لبناء الثقة وتجسير الصلة بين الجامعات والقطاع الخاص للمساهمة في تطوير البحث العلمي والاستفادة من البحوث.

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