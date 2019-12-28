السيادي يشيد بمساهمات جامعة النيلين

التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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أشاد البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالدور الأكاديمي والعلمي الذي ظلت تضطلع به جامعة النيلين من خلال مساهمات كلياتها المختلفة، مشيراً إلى أنها انتهجت نهجاً خاصاً في مجال البحث العلمي عبر منظومة متفردة من الأساتذة وعمداء الكليات .
ودعا تاور لدى مخاطبته صباح اليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر للدراسات العليا الذى تنظمه جامعة النيلين، بقاعة وزارة التعليم العالي بالخرطوم، دعا المؤتمرين إلى إيجاد السبل الكفيلة بإزالة المعوقات التي تواجه البحث العلمي خاصة عدم توفر التمويل الكافي التي يعاني منها الباحثون ومعالجة قضايا الطلاب الوافدين عبر ايجاد آلية لبناء الثقة وتجسير الصلة بين الجامعات والقطاع الخاص للمساهمة في تطوير البحث العلمي والاستفادة من البحوث.
وأشار البروفيسور تاور بحسب سونا – إلى تجربة البروفيسور عبدالمنعم ارتولي صاحب فكرة المؤتمر الذي أرسى قواعد جديدة استفاد منها طلاب الدراسات العليا والباحثون. وأوصي تاور في ختام كلمته بمضاعفة قيمة جائزة المؤتمر التنافسية.
من جانبها لفتت البروفيسور انتصار الزين صغيرون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الانتباه للفئات المستهدفة في الدراسات العليا، مشيرة إلى أن معظم الدراسات تأتي بغرض التأهيل للحصول على درجة وظيفية أو موقع أفضل فقط. وشددت على ضرورة العمل الجاد من أجل معالجة المشكلات التي تواجه الدراسات العليا والبحث العلمي.
وفي ختام الجلسه كرمت جامعة النيلين عضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور إنتصار الزين صغيرون.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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