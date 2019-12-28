كباشي: السلام أولوية وسنوقع كل المسارات

التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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أكد الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السياده وعضو وفد التفاوض أن السلام أولوية لأطراف التفاوض ومؤسسات الحكم الانتقالية والثورة.
وقال في تصريح صحفي بجوبا اليوم السبت عقب التوقيع على مسار دارفور، هناك عزم وفهم مشترك قاد للتوصل لتوقيع الاتفاق، مبشراً الشعب السوداني بالوصول إلى سلام كامل وشامل في مسار دارفور وكل المسارات في الأيام المقبلة.
وأضاف تمكنا بإشراف مباشر من الوساطة المشتركة (دولة الجنوب ودولة تشاد) للوصول إلى توافق كامل مع الحركات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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