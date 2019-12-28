سودانيون غاضبون ينددون بـ”مشروع الشر” الإماراتي ويطالبون بإزالته فورا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ندد محتجون سودانيون بمشروع إماراتي في ولاية الجزيرة وسط البلاد، مطالبين الحكومة بإزالته بعد تعرضهم بسببه لأضرار صحية وبيئية.

إذ تظاهر، الجمعة، العشرات من سكان منطقة “ود عشيب” بمحلية “شرق الجزيرة”، التي تجاور المشروع، ضد بقاء المشروع، وحملوا لافتات كُتب عليها “مشروع الشر”.

وطالب المحتجون الحكومة الانتقالية بإعادة حقوقهم، التي تشمل أراض زراعية كانت بحوزتهم وتم تخصيصها قسرا للمشروع الإمارتي، والمساهمة في تنمية وتطوير المجتمعات القروية المحيطة، ومطالبة المستثمرين بتشغيل شباب المنطقة إيفاءً بالواجب المجتمعي.

وفي 15 مايو/أيار 1999، صادقت السلطات المحلية في ولاية “الجزيرة” على قيام مشروع “زايد الخير الإماراتي” لزراعة الحبوب الزيتية على ﻣﺴﺎﺣﺔ 40 ألف فدان ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍت تُقدر ﺑـ60 مليون ﺩﻭﻻﺭ.

لكن السكان طالما احتجوا خلال عهد النظام السابق على زراعة الأرز المغمور في الماء والردوس (علف للماشية يستخدم في زراعته الماء بصورة كبيرة)، الذي أدخله مستثمر إماراتي، وأدى لتوالد البعوض في المياه الراكدة وجلب العقارب.

الخليج الجديد