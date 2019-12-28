من زغردن عرفتهم عقدوا.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*هذه الايام هي ايام احتفاء بالذكري الاولي لاعظم ثورة قادها شعب سلاحه السلمية
*وقصة الثورة قصة اضحت قصة محبوبة جدا
*نحب سماعها واجترارها وتعظيم ابطالها الشهداء
*وهي قصة لم تصل لنهايتها
*لان الثورات لانهاية لها وليست ذات اهداف محددة بعينها
*كل يوم يشرق بحلقة جديدة من قصة الثورة
*فالبناء حلقة من حلقات قصة الثورة
*وبناء الاوطان كهدف لانهاية له
*وحماية الثورة باب هام في كتاب الثورة
*والحماية لانهاية لها
*وان كان المسلسل التركي تلتمية حلقة
*فان مسلسل ثورة السودان يتألف من مليون حلقة
*مواضيع الدرما فيه لاتنتهي
*ومعين الاكتشاف فيه لاينضب
*حلقة نكتشف فيها فسادا قديما يحير
*اكتشاف فساد بس نحتاج لملايين الحلقات
*وحلقة نكشف فيها عن موقع خطوة للامام لوطن يستبشر خيرا بالحياة بعد ان كان يفضل الموت علي الحياة قبل الثورة
*وقصة الثورة رائعة روعة شباب الثورة وكنداكات العهد الحديث
*بمناسبة كنداكات تأسفت جدا علي خواء تلك الضيفة علي قناة فضائية عندما سألوها عن الكنداكات
*تخيلوا مخمخمة بالدهب والضهب وماعارفة الكنداكة شنو
*ولكني عذرتها فهي احدي نتائج الخواء المقصود لعهد الفساد الذي حول العقل السوداني من قمة الفهم والثقافة
*لخواء عقلي يهتم بالشكل لا بالمضمون لذا اختلفت المقامات وتشقلب المجتمع لدرجة التحت بقوا فوق والفوق ما استحملوا قعاد تحت فثاروا
*وكانت قصة الثورة
*بدت بزغرودة
*ومن زغردن عرفتهم عقدوا
*مع اول زغرودة ايقنت ان المعدودة تمت
*وان من اراد ان يغتصب البلد قد فشل
*البلد عريسها جا
*وعقدوا ليهو
*بلد عريسها جيل كامل بحبها جد
*عشان كده قدم ليها دمو وروحو كأغلي مهر في التاريخ
شهد عليه العالم مندهشا
*كل سنة وكلنا بخير يابلد
*ومن كلمات الحبيب محمد فزع اهديكم في عيد الثورة هذه الابيات
*يابلد مهموم ومضرم في همومك
*يابلد مجروح وتنزف في دمومك
****
*يابلد عريان مسولب رغم خيرك
*وغيرك اللابسين هدومك
***
بكيت علي ارواح ولدك
ضحكت من شر البلية
بنستبيح حرمات ظلالك
ونزرف الدمعة السخيه
ولما زاد فوقنا الهجير ضمنا ضل البندقية
*المهم
*الليلة ابو الهل في تونس
*وتونس باااااردة اليومين دي
*تلج عديييل
*غايتو يافطومة الليلة الا تكسروا التلج
*ياتكسروا التلج ياتتجمدوا في التلاتة نقاط
*اها
*الاحلال والابدال في الزعيم مبشر
*علي الاقل لافيهو شوفونية لا مديونية
*لانو درة التسجيلات وفلتة الملاعب لا مكان لهم في استراتيجية غرفة التسجيلات
*بالتوفيق للزعيم دوما
*المهم
*بكرة الاتحاد حايقول كلامو في جمعية المريخ ونظامه الاساسي
*لكن ماعارف حايقول مستندا علي ياتو مادة
*فالقصة قصة حوكمة وحاكمية
*لاقصة وزير وامانة شباب ومفوضية
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت ياوالينا
*الجداد الالكتروني بقي جداد بلدي
*بيض مابيض يكاكي فينا
سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال تكاكوا تبيضوا تفقسوا القصة انتهت
والي لقاء
سلك
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