من زغردن عرفتهم عقدوا.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*هذه الايام هي ايام احتفاء بالذكري الاولي لاعظم ثورة قادها شعب سلاحه السلمية

*وقصة الثورة قصة اضحت قصة محبوبة جدا

*نحب سماعها واجترارها وتعظيم ابطالها الشهداء

*وهي قصة لم تصل لنهايتها

*لان الثورات لانهاية لها وليست ذات اهداف محددة بعينها

*كل يوم يشرق بحلقة جديدة من قصة الثورة

*فالبناء حلقة من حلقات قصة الثورة

*وبناء الاوطان كهدف لانهاية له

*وحماية الثورة باب هام في كتاب الثورة

*والحماية لانهاية لها

*وان كان المسلسل التركي تلتمية حلقة

*فان مسلسل ثورة السودان يتألف من مليون حلقة

*مواضيع الدرما فيه لاتنتهي

*ومعين الاكتشاف فيه لاينضب

*حلقة نكتشف فيها فسادا قديما يحير

*اكتشاف فساد بس نحتاج لملايين الحلقات

*وحلقة نكشف فيها عن موقع خطوة للامام لوطن يستبشر خيرا بالحياة بعد ان كان يفضل الموت علي الحياة قبل الثورة

*وقصة الثورة رائعة روعة شباب الثورة وكنداكات العهد الحديث

*بمناسبة كنداكات تأسفت جدا علي خواء تلك الضيفة علي قناة فضائية عندما سألوها عن الكنداكات

*تخيلوا مخمخمة بالدهب والضهب وماعارفة الكنداكة شنو

*ولكني عذرتها فهي احدي نتائج الخواء المقصود لعهد الفساد الذي حول العقل السوداني من قمة الفهم والثقافة

*لخواء عقلي يهتم بالشكل لا بالمضمون لذا اختلفت المقامات وتشقلب المجتمع لدرجة التحت بقوا فوق والفوق ما استحملوا قعاد تحت فثاروا

*وكانت قصة الثورة

*بدت بزغرودة

*ومن زغردن عرفتهم عقدوا

*مع اول زغرودة ايقنت ان المعدودة تمت

*وان من اراد ان يغتصب البلد قد فشل

*البلد عريسها جا

*وعقدوا ليهو

*بلد عريسها جيل كامل بحبها جد

*عشان كده قدم ليها دمو وروحو كأغلي مهر في التاريخ

شهد عليه العالم مندهشا

*كل سنة وكلنا بخير يابلد

*ومن كلمات الحبيب محمد فزع اهديكم في عيد الثورة هذه الابيات

*يابلد مهموم ومضرم في همومك

*يابلد مجروح وتنزف في دمومك

****

*يابلد عريان مسولب رغم خيرك

*وغيرك اللابسين هدومك

***

بكيت علي ارواح ولدك

ضحكت من شر البلية

بنستبيح حرمات ظلالك

ونزرف الدمعة السخيه

ولما زاد فوقنا الهجير ضمنا ضل البندقية

*المهم

*الليلة ابو الهل في تونس

*وتونس باااااردة اليومين دي

*تلج عديييل

*غايتو يافطومة الليلة الا تكسروا التلج

*ياتكسروا التلج ياتتجمدوا في التلاتة نقاط

*اها

*الاحلال والابدال في الزعيم مبشر

*علي الاقل لافيهو شوفونية لا مديونية

*لانو درة التسجيلات وفلتة الملاعب لا مكان لهم في استراتيجية غرفة التسجيلات

*بالتوفيق للزعيم دوما

*المهم

*بكرة الاتحاد حايقول كلامو في جمعية المريخ ونظامه الاساسي

*لكن ماعارف حايقول مستندا علي ياتو مادة

*فالقصة قصة حوكمة وحاكمية

*لاقصة وزير وامانة شباب ومفوضية

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*الجداد الالكتروني بقي جداد بلدي

*بيض مابيض يكاكي فينا

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال تكاكوا تبيضوا تفقسوا القصة انتهت

والي لقاء

سلك