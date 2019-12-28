قوات حكومة الوفاق تشن هجوما عنيفا على الجيش الليبي جنوب طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وكالة “الأناضول” التركية أن وحدات من قوات حكومة الوفاق شنت هجوما معاكسا على وحدات من الجيش الوطني الليبي.

وبحسب الوكالة وفي بيان نقلته عن “حكومة الوفاق” فقد شنت قوات تابعة لها هجوما معاكسا في محور الرملة الواقع جنوب مدينة طرابلس.

وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الأمس، الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول، إنه لا يفصل قوات الجيش الليبي عن الأحياء الرئيسية للعاصمة طرابلس، إلا مسافة لا تتجاوز 300 متر فقط.

وجاءت تصريحات المسماري في مقابلة أجريت معه في قناة “RT”، وقال فيها: “الجيش الليبي يتقدم في عدة محاور بطرابلس، وحقق إنجازات كبيرة”.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفي التقدم الذي يحققه الجيش الليبي على الأرض والنجاحات الكبيرة التي يحققها في عملياته.

وتابع قائلا “حققنا نجاحات كبيرة خلال الساعات الأخيرة، بعدما اعتمدنا على استراتيجية لإنهاك الميليشيات قبل الدخول للمرحلة الأخيرة من معركة طرابلس، والمسلحين انسحبوا بشكل كبير إلى داخل طرابلس”.

واستمر المسماري قائلا “لن تنتهي المعركة إلا في قلب طرابلس، وجميع الليبيين يدعمون الجيش الليبي ضد الميليشيات الإرهابية”.

وأكد أن “الجيش الوطني الليبي سيطر على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، مشيرا أن عشرات الجثث للميليشيات ملقاة على طول الطريق”.