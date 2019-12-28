منع اﻟﻔﺸﺸﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺨﻼوى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻊ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺠﺒﻞ ﺍﻭﻟﻴﺎءﺭﺋﻴﺲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺸﺸﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻅﻬﺮ ﺍﻣﺲ ﻟﺘﻔﻘﺪﺍﻟﺨﻼﻭﻯ ﺍﻟﻘﺮﺍﻧﻴﺔ . ﻭﺣﺴﺐ ﻤﺼﺎﺩﺭ صحيفة الجريدة، ﻓﺎﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻻﺣﻘﺘﻪﺑﻬﺘﺎﻓﺎﺕ ﻣﻨﺎﻭﺋﺔ ﻭﺷﺪﺩﺕ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻔﺸﺸﻮﻳﺔ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔﻣﺎﻟﻢ ﺗﻜﺸﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﻋﺖﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺸﻮﺷﻴﺔ . المادة السابقة الناطق الرسمي باسم حركة عبدالواحد: سنشارك في المفاوضات إذا نُقلت إلى السودان المقالة القادمة رئيس حزب الأمة القومي: حمدوك بالشجاع

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