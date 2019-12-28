تفاصيل جديدة في قضية مقتل اسرة كاملة بحي الدناقلة ببحري….

الخليج 365:

تقدم ممثل الاتهام د.عادل عبد الغنى بطلب يلتمس فيه إعلان شرطة إعلام الأدلة الجنائية لعرض تمثيل الجريمة ذلك أمام قاضي محكمة جنايات بحري وسط عارف محيي الدين في قضية يواجه فيها المتهم الأول تهمة قتل رجل وزوجته بحي الدناقلة وسرقة عربة”اكسنت” تخص المجنى عليه فيما يواجه “5”آخرين تهمة استلام المال المسروق،

وتشير تفاصيل البلاغ المدون بقسم الشرطة أبلغ الشاكي أن مجهولاً اعتدى على والديه وتسبب في وفاتهما وتمكن من سرقة عربة أكسنت بجانب (إسطوانة ) غاز (إطار) عربة بذلك هرعت الشرطة لمسرح الجريمة بالمعاينة تم تحرير رسم كروكي مستندات الاتهام المتعلقة بالنشرة الجنائية للمفقودات ،والأورنيك الجنائي، ونتيجة تقريرالتشريح الذي أوضح سبب وفاة المجنى عليه الأول تلقى (10) طعنات وإن سبب الوفاة الجروح القطعية النزفية وكذلك المجنى عليها تلقت (19) طعنة وسبب الوفاة الجروح القطعية بتهتك الشريان الرئوي بسبب الطعن بنصل حاد ، مؤكداً أيضا إرسال جثة المجنى عليها (الزوجة) عليه تم العثور على (العربة) المفقودة بأم القرى (إطار العربة ) و(عفريته) عليه تم رفع البصمات وأرسلت للأدلة الجنائية ومعروضات ل (لوحة) عربة أحدهم باسم (م .م) وبتوجيهات من مدير المباحث الجنائية ومراجعة محضر التحري تم العثور على عدة من الخطابات من الأدلة الجنائية تخص (المتعلقات ، المعروضات) التي عثر عليها بمسرح الحادث بجانب الفحص الذي أجري للعربة المسروقة كما قدم المتحري مستندات تتعلق بذلك مرفق بنتيجة العينات تالياً أقوال المتهمين التي أيدوها جميعاً أوضح أن المتهم الأول الذي يواجه اتهام القتل ضبط داخل السجن موقوفاً في بلاغ آخر لذلك تم مخاطبة محكمة الخرطوم شمال لتسليمه وسرد المتحري أقوال المتهم الأول قائلاً إنه دخل منزل (القتيلين) ووجد المجنى عليه (الزوج) نائماً وعندما استيقظ لتوه ظل يردد (حرامي) حينها جاءت المجنى عليها (الزوجة) تحمل سكيناً بيدها وأخذها المتهم الأول مسدداً بها طعنتين للزوج ومن ثم طعنها مشيراً إنه وجد مفتاح العربة وأخده وقام بقيادتها من أمام المنزل وذهب منطقة الكدرو وأضاف إنه قام بتسليم (العفريتة) (الإطار ) للمتهم السادس ليقوم بشرائه لكن قابله بالرفض واشتراه ثانية بعد أن أوضح له إنه وجده على الأرض واشتراه بمبلغ ألف جنيه كما قام بشراء (العفريته ) بمبلغ 100 جنيه ، كما تلا المتحري أقوال المتهمين ال (5) الذين يقيمون بمنطقة الكدرو مشيرين في أقوالهم إنهم يعرفون المتهم الأول حيث جاءت معلومة للشرطة بأن هاتف المجنى عليها بحوزته وبالتحري معه أرشد على بقية المتهمين ومنهم من قام بشراء المعروضات بالبلاغ بذلك أرشدوا على بعضهم وتم القبض عليهم كما فصلت النيابة الاتهام في مواجهة متهم تم الاشتباه بعربته فقط وأطلق سراحه كما أضافت النيابة المواد 174/181 وأفرجت عن المتهمين بالضمانة العادية تم عمل طابور شخصية للمتهم الأول وتعرف عليه شهود الاتهام كما قام بتمثيل الجريمة مقر الحادث وأرفق (سي دي) كمعروضات بالبلاغ عليه تم أخذ بصمات أصابع وراثية من العربة والمنزل مسرح الجريمة وجاءت الإفادة وجود البصمة الوراثية للمتهم بذلك وجهت النيابة تهماً للمتهم الأول وفقاً للمواد (130/175) ولبقية المتهمين وفقاً للمادة (181) إستلام مال مسروق .