تفاصيل جديدة في قضية الاتجار بطفل سفاح….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمرت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمام القاضي محمد بشير إعلان شهود الاتهام عبر وحداتهم التي يعملون بها في قضية المتهمين بالاتجار بطفل سفاح ومن بينهم سائق ترحيل إبن الطفل ووالدته وكانت جلسة محددة لسماع شهود الاتهام ونسبة لغيابهم تم تأجيلها وحددت جلسة آخرى وتشير التفاصيل حسب أقوال المتحري مساعد شرطة بأن المتهمين (11) اتهموا بالاتجار بطفل سفاح ومن بينهم قابلة قانونية وطبيب وموظفة وسائق ترحيل بإنه وردت لديهم معلومة من المباحث بإن هنالك سيدة قامت بشراء طفل حديث الولادة مقابل مبلغ مالي قدره (10)آلاف جنيه كما تم القبض على المتهمين ومن خلال الاستجواب ذكرت المتهمة السابعة بإنها تعمل بإحدى وزارات الصحة وأن المتهمة السادسة زميلتها في سابق حضرت إليها في مكان عملها وعلمت منها بأن المتهمة العاشرة وهي شقيقتها حملت سفاحا وطلبت منها إن كانت لديها معرفه لشخص يعمل في دار الرعاية وأضافت إنها لم تشاهد الطفل ونفت استلامها لأية مبالغ مالية وأضاف المتحري تم القبض على المتهمة الثامنة والتي ذكرت بأن شقيقتها المتهمة العاشرة حبلت سفاحاً وهي متزوجة وزوجها مغترب ولديها ثلاثة أطفال حاولت مساعدتها أن تأخذ الطفل لكي يعيش في أحضان أسرة واتصلت على إحدى المتهمات وبدورها أرشدتها لمتهمة أخرى وذهبوا إلى منطقة الحاج يوسف وكانت برفقة شقيقها المتهم و المتهمة العاشرة ومعهم الطفل وتم تسليمه كما تم استجواب المتهم التاسع ومن خلال استجوابه ذكر بأن المتهمتين السادسة والعاشرة وهي شقيقتها وأخبرته المتهمة السادسة بأن المتهمة العاشرة حبلى سفاحاً وتم إسعافها لإحدى المستشفيات الخاصة ووضعت مولودها به وأضاف بإنهم قاموا بالذهاب وبرفقتهم الطفل الذي تم تسليمه لإحدى المتهمات وأبان مساعد شرطة القبض على المتهمة العاشرة ومن خلال الاستجواب ذكرت بأن المتهم الحادي عشر سائق في ترحيل رياض ابنتها وزوجها مغترب اتصل عليها وظل يتغزل فيها و زنا بها وأضافت بإنها قامت بتسليم الطفل إلى أسرة في الحاج يوسف أضافت بإنها لم تعطِ أي من المتهمات أية مبالغ مالية كما تمت إعادة استجواب المتهمة وأوضحت أن المتهم زنا بها أربع مرات وعندما حدثته بحملها طلب منها أن تتخلص منه تبلع حبوب بندول أو عسل كما أقرت بصحة أقوالها التي تليت عليها في يومية التحري وبذات التاريخ تم القبض على المتهم (11) ومن خلال استجوابه ذكر إنه يعمل في ترحيل رياض أطفال وأن المتهمة لديها ابنتها في ترحيله وأضاف أن المتهمة كانت تأتي إليه وهي في كامل زينتها (حنة ودخان) وقالت له بأنها (تعبانة زوجها مغترب وأضاف بإنه مارس معها مرتين وتم تدوين أقواله التي أقر بها كما قدم المتحري مبلغ (4/960) ألف جنيه تم وضعها كمعروضات في البلاغ.

كما تم إرسال الطفل موضع البلاغ والمتهمة الرابعة والمتهم السابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية بغرض الفحص جاء التقرير بأن المتهمة العاشرة والمتهم الحادي عشر هما الأبوان للطفل بعد أخذ عينة الدم قدم مستند اتهام ( 1) لم يتم الاعتراض عليه كما قدم مستند تم تسليم الطفل لدار رعاية ومن خلال أقوال الشاكي والاتهام واستجواب المتهمين وتقديم معروضات ومستندات الاتهام عليه وجهت النيابة تهمة للمتهمين(11)تحت المواد (7/8/9) من قانون الاتجار بالبشر بالإضافة إلى المادة(146،)من القانون المتعلقة بالزنا للمتهمين العاشرة والمتهم الحادي عشر