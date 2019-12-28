الميزانية والشفافية..!.. بقلم شمائل النور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يبدو أن المعضلة الكبيرة في مشروع موازنة 2020 تكمن في “التمكين” الاقتصادي للمؤسسات العسكرية والأمنية والذي ينبغي أن يشمله قانون إزالة التمكين الذي بدأت لجانه في العمل.

المعلوم أن قطاعات رئيسية تسيطر عليها القوات النظامية والأمنية، وهي قطاعات مدرة للمال ومن شأن إيراداتها أن تعدّل مسار الموزانة، ولأن تفكيك التمكين الاقتصادي أمر عسير لجأت الحكومة أو وزير المالية مباشرة إلى الحلول السهلة في نظرها وهي “رفع الدعم”.

إنه من المؤسف أن تغيب الشفافية لحد التعمية، وتمسك الحكومة عن تنوير الرأي العام بمشروع الموازنة، عقباتها، المقترحات، لماذا لا تفتح الحكومة نقاشاً مع الرأي العام عبر الوسائل المعروفة والمتاحة. لماذا تجرؤ فقط في الحديث عن رفع الدعم ولا تجرؤ في الحديث عن قبضة القوات النظامية والأمنية على قطاعات الإنتاج الكبيرة.

قبل الحديث عن رفع الدعم، من المهم أن نعرف كم يوفر رفع الدعم المزعوم، وبالمقابل مهم جداً أن نعرف حجم الإنفاق الحكومي الموضوع في مشروع الموازنة، على سبيل المثال، من المعلومات التي تسربت أن ميزانية المجلس السيادي تكاد تساوي ميزانية الصحة، وهذا خلل كبير، أسهب الخبراء في الحديث حوله. تقليل الإنفاق الحكومي مقابل الإبقاء على الدعم أو حتى جزء منه.

المشكلة الكبيرة الآن، ليس في لجوء الحكومة أو وزير المالية إلى الحلول التي يعتقد أنها سهلة لطالما سيتحملها المواطن، المشكلة في غياب المعلومات وانعدام الشفافية بشكل تام. على الحكومة أن لا تغتر بهذه الجماهير الهادرة الداعمة لها، ولا تظن أن التعامل بهذه الدرجة من عدم الشفافية سوف تقبله هذه الجماهير التي خرجت إلى الشوارع لانتزاع حقها، هذا الهدير الضخم قنبلة موقوتة إذا ما اعتقدت الحكومة أنه ملك خالص لها وسيقبل كل ما تفعله الحكومة.

هناك حديث منسوب لبعض قيادات الحرية والتغيير حول خفض ميزانية الأمن والدفاع وتحويلها إلى قطاعات أخرى مثل التعليم، ويظل هذا حديث مثل غيره إلى أن يصبح مؤكداً وموثقاً، وليس هذا فقط، هناك حديث متداول حول ميزانية كذا وآخر متداول حول ميزانية كذا..لماذا لا يخرج وزير المالية ويفك عقدة لسانه ويضع الرأي العام في الصورة.

على سبيل المثال إذا كان هناك قرار برفع الدعم، على الوزير أو الحكومة أن يخرجوا ويوضحوا لماذا اختاروا هذا الحل، وليس غيره، بل عليهم الإجابة “هل رفع الدعم حل”؟