القانون.. بقلم رجاء نمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

معروف أن القواعد القانونية لا تستقر في حال واحدة بل تطرأ عليها بعض التغييرات بتغير الظروف السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و غيرها من الأسباب ولكن مانشاهده الآن من فوضى فى عدم تطبيق القانون يدعو إلى التساؤل ماذا يفعل موظفو الدولة المعنيين بذلك هل تصرف الدولة مرتبات طائلة لهم دون أن يحركوا ساكناً..لقد ظل عدد من المواطنين خاصة سكان الديوم يطالبون حتى (بٌح) صوتهم بتطبيق القانون على الأجانب المقيمين بالبلاد بطرق غير شرعية وأيضاً المقيمين بطرق شرعية فهنالك من يستهين بالقانون ويرفض تطبيق اللوائح في إشارة واضحة للتحدي على تقنين (الفوضى)

التحقيق الاستقصائي الذي أجريته في العام (2016) بعنوان (المشي فوق الجثث) كشف بجلاء ممارسات (دولة الأجانب) داخل الديوم الشرقية والتي كان يختبئ بداخلها أخطر تجار البشر مطلوب دولياً يدعى مدهاني (34) عاماً عبر عملية منسقة بين السودان وإيطاليا وبريطانيا حيث كان يتزعم إحدى أكبر عصابات مهربي البشر في العالم، وجرى ترحيل ميريد يهديقو مدهاني من الخرطوم إلى روما ليواجه 24 أمر قبض من السلطات الإيطالية تم تسليمة إلى أوربا بتعاون إيطالي بريطاني حيث أن

المتهم مسؤول عن مصرع 356 شخصاً كانوا على متن مركب غرق قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا عام 2013، وظل وآخرون لازالوا متواجدين داخل الأراضي السودانية يعبثون بالأمن وحياة الشباب حيث أن التحقيق الذي أجرته التياربمنطقة الديوم التي تعتبر الأكثر تأثراً بالوجود الأجنبي إلى درجة إنه يمكن القول إنها أول منطقة انطلقت منها جريمة الاتجار بالبشر حيث ينشط أجانب في هذه الجريمة بدأوا بأبناء جلدتهم ومن ثم استقطبوا الشباب السوداني تحديداً الأعمار ما دون العشرين

أما الذين ينادون بإلغاء الغرامات المفروضة على الأجانب المقيمين بالسودان الذين يعاملون مثل المواطن السوداني خدمياً وطبياً ووو.. من ما انعكس على الاقتصاد أقول لهم كمثال أن زيارات آبي أحمد للسودان خلال هذا العام أفرجت السلطات على ثلاث دفعات من نزلاء السجون في إطار التعاون بين البلدين علماً إن في السجون الإثيوبية هنالك ثلاثة نزلاء سودانيين يواجهون تهماً تتعلق بالهجرة لم يطلق سراحهم عندما طلب السودان ذلك وكان المبرر أن يأخذ القانون مجراه ..ويبقى السؤال لماذا تستبيحون القانون السوداني ؟ في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا نحتاج إلى القانون وبسط هيبة الدولة بعيداً عن العاطفة عندما يتعلق الأمر بالوطن والمواطن يجب أن يستجيب جميع

السودانيين الذين جاءوا إلى البلاد من السعودية كان ذلك نتيجة ضوابط مشددة فرضتها المملكة لأسباب تتعلق بالهجرة وضبط الوجود الأجنبي بأراضيها حيث أن القانون لم يشفع لهم

حديث أخير

تطبيق القوانين يحفظ للجميع حقوقهم سواء كانوا أجانب أو مواطنين. بلادنا الآن لا تتحمل المجاملات التي أدخلتها في نفق اقتصادي مظلم.