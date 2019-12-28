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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
في تأكيدٍ على أن حملة الشائعات المغرضة التي تستهدف سلطنة عمان مصدرها الإمارات، غرّد مدير عام “مركز الإمارات للدراسات” جمال سند السويدي، بتغريدة زعم فيها أن السلطان قابوس بن سعيد قد توفي.
وتعرّض “السويدي” لهجومٍ كبير من المغرّدين العُمانيين، الذين اتهموه بنشر أخبار كاذبة عن السلطان تهدف الى زعزعة الوحدة العُمانية، ما دفعه الى حذف تغريدته. وبعد أن عرّاه العُمانيون وكشفوا حقيقته وهدفه من وراء محاولة نشر خبر وفاة السلطان قابوس، لجأ “السويدي” إلى نشر سلسلة تغريدات يُهاجمهم فيها ويتهمهم بأنهم “ذباب إلكتروني”.
وبعد تغريدته التي حذفها بيوم، نشر “السويدي” صوراً له مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، فيما اعتبر مغرّدون عُمانيون ذلك دليلاً واضحاً على من هم الذين يحاولون اثارة القلاقل في السلطنة والجهات التي تديرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إماراتي يفضح أبوظبي ويؤكد أنها مصدر الشائعات عن وفاة السلطان قابوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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