أنور قرقاش يوجه انتقادا شديدا لتركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش انتقاداً جديداً لتركيا، واستغرب مواقفها في السياسة الخارجية.

وكتب قرقاش على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: يحق لنا أن نسأل، أين هو مبدأ تصفير المشاكل مع دول الجوار والذي دعت له السياسة الخارجية التركية؟”.

وجاءت تغريدة قرقاش بعد يومين من توجيهه النقد إلى “دولة اشتكت منظمة التعاون الإسلامي، فور انتهاء رئاستها للمنظمة”، في إشارة منه إلى تركيا.

وكتب قرقاش، على “تويتر”، مساء الثلاثاء الماضي “غريب.. أن تترأس منظمة كبيرة كمنظمة التعاون الإسلامي لسنوات عدة دون أن تشكو من فعاليتها أو أدائها وفور انتهاء رئاستك تبدأ شكواك. وتتمادى إثر ذلك وتسعى إلى تبني سياسة اجتماعات المحاور والاستقطاب”.

وذكرت تغريدة قرقاش التي تحدث فيها عن مبدأ “تصفير المشاكل مع دول الجوار” بالمنهج الذي اتبعته تركيا إبان تولي أحمد داود أوغلو رئاسة الوزراء، خلال الفترة ما بين 2014- 2016، وهو مبدأ “تصفير المشاكل” مع دول الجوار، وتبادل المصالح عوضا عن إثارة الأزمات.