رغم إنكار الإمارات… عالم نووي بارز يحذر من “كارثة نووية” في الخليج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عالم نووي بارز إن المفاعلات النووية الأربعة التي تبنيها الإمارات يمكن أن تثير سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط وتترك منطقة الخليج عرضة لخطر كارثة على غرار تشرنوبيل.

ونقلت صحيفة “دايلي تليغراف” البريطانية عن بول دورفمان، رئيس المجموعة النووية الاستشارية، قوله إن مفاعل “براكة” في الإمارات يفتقر إلى إجراءات الأمان الأساسية ويمثل خطرا على البيئة وقد يمثل هدفا للجماعات الإرهابية، كما أنه قد يكون جزءا من مخطط لإنتاج أسلحة نووية.

وأضاف دورفمان، للصحيفة البريطانية “دوافع بناء هذا المفاعل قد تكون مختفية عن العيان. إنهم يفكرون بصورة جدية في الانتشار النووي”.

وذكرت “دايلي تليغراف” أن دورفمان، وهو أيضا كبير الباحثين الفخريين في معهد الطاقة بجامعة لندن كوليدج، عمل كمستشار نووي للحكومة البريطانية وقاد استجابة وكالة البيئة الأوروبية لكارثة فوكوشيما.

وكانت الإمارات قد أكدت أنها ملتزمة بـ “أعلى مستويات الأمان والسلامة النووين وبعدم انتشار الأسلحة النووية”.