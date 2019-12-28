- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت مصادر مطلعة عن عزم إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي تقديم استقالته من منصبه، إلا أن المصادر أشارت إلى وساطات قادها الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة أقنعه فيها بالعدول عن الاستقالة.
ويواجه البدوي هذه الأيام انتقادات من بعض قوى إعلان الحرية والتغيير بسبب موازنة العام 2020م والتي تم تأجيل إجازتها لحين البت في أمر رفع الدعم عن الوقود.
اليوم التالي
كانت هذه تفاصيل خبر المهدي يقنع البدوي بالعدول عن الاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.