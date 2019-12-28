المهدي يقنع البدوي بالعدول عن الاستقالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر مطلعة عن عزم إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي تقديم استقالته من منصبه، إلا أن المصادر أشارت إلى وساطات قادها الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة أقنعه فيها بالعدول عن الاستقالة.

ويواجه البدوي هذه الأيام انتقادات من بعض قوى إعلان الحرية والتغيير بسبب موازنة العام 2020م والتي تم تأجيل إجازتها لحين البت في أمر رفع الدعم عن الوقود. اليوم التالي المادة السابقة الصادق المهدي: وزير الخارجية غير مؤهلة للسير في حقل الألغام المقالة القادمة نتنياهو يفاجئ الجميع بخطة تتضمن “الحدود النهائية والتطبيع الكامل مع الدول العربية”!

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