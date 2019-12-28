التوقيع علي إتفاق إطاريء في مسار دارفور

التاريخ: 28-ديسمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية مسار دارفور بمقر المفاوضات في جوبا عاصمة جنوب السودان يوم السبت علي إتفاق إطاريء،يحدد مباديء التفاوض ويحوي علي عدداً من القضايا القومية والولائية علي رأسها وضعية دارفور خلال الفترة الانتقالية. ووقع عن الجانب الحكومي عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي،بينما وقع قادة حركات الكفاح المسلح بدارفور علي الإتفاق. وقال رئيس الوساطة الجنوبية توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية في تصريحات صحفية بحسب الشروق – أن الاتفاق يؤكد مضي مفاوضات السلام في المسار الصحيح،مشيراً الي أن استقرار السودان يمثل استقراراً لجنوب السودان. Advertisements ويشمل الاتفاق وضعية دارفور خلال الفترة الانتقالية الي جانب الخدمة المدنية والقوات المسلحة ومعالجة قضايا النازحين وإعادة الاعمار. ووقعت علي الاتفاق أربعة حركات أبرزها العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي. وشدد عضو الوفد الحكومي المفاوض الفريق شمس الدين كباشي علي عزيمة أطراف التفاوض للوصول للسلام. وإعتبر أن التوقيع علي إعلان المباديء يسهل عملية السلام للوصول الي السلام الشامل،وأكد جدية الطرف الحكومي للوصول الي سلام. ومن جانبه إمتدح القيادي بحركة العدل والمساواة أحمد تقد لسان إتفاق المباديء،وقال إن المفاوضات هذه المرة تختلف عن المرات السابقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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