شرطي مرور يدون بلاغ ضد سائق عربة شرع في قتله

التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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دون شرط يتبع لإدارة المرور بلاغاً بشرطة الخرطوم شرق بموجب عريضة أفاد فيها بأن أحد سائقي العربات شرع في قتله واستعمل معه القوة الجنائية، وعارضه أثناء تأدية واجبه بمنطقة أركويت.
وبالتحري مع الشاكي بحسب صحيفة السوداني الدولية، أفاد بأنه أثناء عمله بمنطقة عفراء مول كان المتهم يقود عربة واصطدم بزميله وتخطى الإشارة عندها قام الشاكي بالصعود على مقدمة العربة، حيث تحركت به العربة حتى الحديقة الدولية، وقام المتهم بمقاومته، وبرر فعله بوجود مريض داخل العربة يريد إسعافه للمستشفى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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