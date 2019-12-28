عصابة مسلحة تستوليى على متجر وتتلف بضائعه

التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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تمكنت عصابة من السطو على متجر بعد تهديد الخفير بأسلحة بيضاء وقاموا بسرقة مبلغ (7) آلاف جنيه من متجر بأحد أسواق ولاية البحر الأحمر وفي الوقت ذاته قاموا ببعثرة واتلاف البضاعة ما جعلها غير صالحة للاستخدام وقدرت قيمة البضاعة بنحو (9) آلاف جنيه.
ودون التاجر بحسب صحيفة السوداني الدولية، بلاغاً بالسرقة أفاد فيه بأن مجهولين تمكنوا من كسر بوابة متجره وسرقوا أموالاً واتلاف بضائع وباشرت الشرطة تحرياتها للقبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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