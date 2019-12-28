طلباً للعلاج يأكلون “الجراد”..!

بمدينة القضارف في أوساط المرضى المصابين بداء السكري والضغط شائعات تفيد بسهولة الشفاء من هذه الأمراض عن طريق أكل حشرة “الجراد” الموسمية بعد طهيها على النار ثم تناولها مصحوبة بشيء من الليمون والبصل، الأمر الذي جعل العديد من العاطلين عن العمل بحسب صحيفة الصيحة، يجوبون أحياء المدينة وبصحبتهم ” الدرداقات” وهي ملآى بالجراد والبصل والليمون. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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