مناوي: حديث عبد الواحد بلا قيمة وغير مُثير لانتباهنا

وصف رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، مطالبة عبد الواحد محمد نور بتوحيد منبر التفاوض باعتبار أن قضايا السلام كافة، قضايا قومية ودعوته لنقل التفاوض إلى الخرطوم، “حديث غير مثير لانتباههم وليست له قيمة بالنسبة لهم”.

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وقال مناوي في تصريح بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن التفاوض يتم الآن في جوبا، وإن أراد عبد الواحد الانضمام إلى منبر جوبا فمرحباً به، ونوه لوجود الجميع في جوبا عدا عبد الواحد وعدد من الحركات، وأضاف: “نرحب بكل الحركات ولدينا تفاوض مع عدد منها في دارفور وفي السودان بصفة عامة”.

وقال مناوي “إذا أراد الحوار حول القضايا القومية بمفرده مع الذين يعرفهم واتفق معهم في جنح الليل فليتفضل، الخرطوم مفتوحة”، وتابع “من هو الفرد الذي يخاطبنا؟، نحن حركات مؤسسة وناضجة أسست نفسها بنفسها وحديث عبد الواحد يجب ألا تتم مناقشته لأنه حديث لا يستحق”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)