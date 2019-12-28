الحكومة والحركات المسلحة توقع اتفاق اطاري لمسار دارفور

السبت 28 ديسمبر 2019

كتب الخرطوم- محمد أمين

وقعت الحكومة والحركات المسلحة اليوم (السبت) علي الاتفاق الاطاري لمسار السلام في دارفور.



وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أن التوقيع علي الاتفاق الاطاري، يؤكد عزم الحكومة الانتقالية علي تحقيق السلام كاولوية خلال هذه المرحلة وتلبية لتطلعات ثورة ديسمبر المجيدة.

وبشر كباشي بأن الايام القليلة القادمة ستشهد الوصول الي اتفاق شامل في مسار دارفور وفي كل المسارات.

ومن جانبه قال رئيس لجنة الوساطة بدولة الجنوب، توت قلواك، أن الاتفاق الاطاري يدفع بعجلة التفاوض بين الحكومة وحركات الكفاح الي مراحل متقدمة.

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وجدد التزام الوساطة بالعمل الجاد مع كل الأطراف لتحقيق السلام في السودان في اقرب وقت ممكن.

من جهته أكد، يوسف الضي وزير ديوان الحكم الاتحادي، أن التوقيع على الاتفاق الاطاري لمسار دارفور يمثل خطوة كبيرة نحو حل قضايا دارفور عبر الحوار الجاد والصادق من أجل السلام الشامل والعادل بالبلاد.

ومن جهة ثانية وصف احمد محمد دبك، امين التفاوض، بحركة العدل والمساواة التوقيع بأنه مدخل حقيقي للتفاوض حول القضايا الجوهرية للمسار ومناقشة تفاصيل قضايا النزاع ومعالجة افرازات الحرب لتأسيس بناء ديمقراطي يؤسس للانتقال السلمي للسلطة. وقال محمد بشير عبدالله ممثل حركة تحرير السودان، أن التوقيع ازال عبئا كبيرا عن عاتق الحركة فيما يلي حل قضايا دارفور واعادة النازحين واللاجئين الي قراهم.

وأضاف نحن ماضون بإرادة قوية نحو السلام وحمايته.

واشار مبارك بخيت إبراهيم، ممثل تجمع قوي تحرير السودان، إلى أن التوقيع يمثل بداية لإكمال شعارات الثورة حول السلام والحرية والعدالة مؤكدا سعي الحركة الجاد لتحقيق سلام يخاطب جذور الازمة السودانية بإرادة حقيقية.

ووقع على الاتفاق عن الحكومة عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي، وممثلي الحركات المسلحة ، ورئيس لجنة الوساطة توت قلواك.