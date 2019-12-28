الصادق المهدي: وزير الخارجية غير مؤهلة للسير في حقل الألغام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي أن وزير الخارجية أسماء محمد عبد الله غير مؤهلة للسير في حقل الألغام. وأضاف المهدي رداً على سؤال حول اختيار وأداء وزير الخارجية في برنامج حوار مفتوح الذي أجراه الزميل ضياء الدين بلال على فضائية النيل الأزرق: (السيدة متحمسة وطيبة ولكن فى رأيي غير مؤهلة لهذه المهمة، لسبب بسيط علاقات السودان الخارجية من اسوأ العلاقات التي صنعها النظام فكان يفاوض الأمريكان ويمشي يستنجد بالروس يتحدث عن أنه محايد، ويشترك فى حرب اليمن، يمشي مع قطر، ثم يذهب مع الإمارات). وأضاف: (نظام أورث السودان سمعة سيئة للغاية. فهي إذا حقيقة دفع بها دون استعداد منها حقيقي فى حقل ألغام كان ينبغي أن يأتى لهذا الموضوع معلم أو معلمة فى العلاقات الخارجية لكي يتعامل مع هذه الألغام. نحن دفعنا بسيدة فى رأيي استعدادها طيب ومتحمسة وكل هذا، ولكن رأيي غير مؤهلة للسير فى حقل الألغام).

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