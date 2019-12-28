الكشف عن أهم بنود الإتفاق الإطاري لمسار دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحصَّل مصادر على أهم بنود الإتفاق الإطاري لـ “مسار دارفور” الموقع في جوبا عاصمة جنوب الخليج 365 السبت، والتي تمثل قضايا وأجندة التفاوض.

وقال عضو الوفد المفاوض عن مسار دارفور معتصم أحمد صالح في تصريح لـ “باج نيوز”، إن القضايا القومية الكلية تتضمن الهوية، الحريات العامة وحقوق الإنسان، قضية استغلال الدين في مؤسسات الدولة، مناقشة صناعة الدستور ونظام الحكم، إعادة هيكلة الخدمة المدنية والأجهزة النظامية، استقلال القضاء والمؤسسات العدلية، وأن تكفل الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وحرية الفكر والبحث العلمي.

وفيما يتعلق بتقسيم الثروة؛ تضمن بند المشاركة في السلطة الانتقالية. وحول القضايا الخاصة بدارفور، أشار معتصم إلى تضمنها للوضع الإداري لدارفور في الفترة الانتقالية والعودة إلى حدود دارفور التاريخية، المشاركة في السلطة الإقليمية والولائية، تقسيم الثروة على كافة مستويات الحكم بعدالة، الأرض والحواكير، النازحين واللاجئين، الرحل والرعاة التعويضات وجبر الضرر.

فيما اشتمل بند العدالة الانتقالية والمحاسبة والمصالحة على التنمية وإعادة الإعمار، الترتيبات الأمنية، الحوار الدارفوري- الدارفوري، الاتفاق على آليات وجداول التنفيذ، بجانب قضايا تنمية وتأمين الحدود، قضايا البيئة، وأيَّة قضايا أخرى يتم الإتفاق عليها.

باج نيوز