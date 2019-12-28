- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم البدوي، إجازة الموازنة العامة بصورة مبدئية من مجلس الوزراء الانتقالي، وقال البدوي في تصريحات صحفية، عقب إجتماع مجلس الوزراء إجتماع مطول امتد لنحو 7 ساعات أمس الجمعة” إن الوضع الحالي يجعل من الصعوبة بمكان الحفاظ على تضخم منخفض مناسب وتحقيق استقرار في سعر الصرف”، وأعلن البدوي عن رفع “تدريجي” للدعم عن المحروقات، مؤكدا في الوقت نفسه إستمرار الدعم على القمح، وغار الطهي، وأفاد أن رفع الدعم سيكون بصورة متدرجة “بحيث يكون تأثيره محدود يراعي إعتبارات الشرائح الضعيفة”، معلنا عن زيادة المرتبات وتوسيع نسبة برامج الحماية الاجتماعية، من جهته قال وزير الاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، أن هذه الموازنة “مبدئية” وستخضع لحوار جاد وبناء إلى حين إجازتها من السلطة التشريعية، مجلسي( السيادة والوزراء مجتمعين).
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية : رفع تدريجي للوقود والابقاء على دعم (القمح وغاز الطبخ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.