وزير المالية : رفع تدريجي للوقود والابقاء على دعم (القمح وغاز الطبخ)

الخليج 365 :

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم البدوي، إجازة الموازنة العامة بصورة مبدئية من مجلس الوزراء الانتقالي، وقال البدوي في تصريحات صحفية، عقب إجتماع مجلس الوزراء إجتماع مطول امتد لنحو 7 ساعات أمس الجمعة” إن الوضع الحالي يجعل من الصعوبة بمكان الحفاظ على تضخم منخفض مناسب وتحقيق استقرار في سعر الصرف”، وأعلن البدوي عن رفع “تدريجي” للدعم عن المحروقات، مؤكدا في الوقت نفسه إستمرار الدعم على القمح، وغار الطهي، وأفاد أن رفع الدعم سيكون بصورة متدرجة “بحيث يكون تأثيره محدود يراعي إعتبارات الشرائح الضعيفة”، معلنا عن زيادة المرتبات وتوسيع نسبة برامج الحماية الاجتماعية، من جهته قال وزير الاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، أن هذه الموازنة “مبدئية” وستخضع لحوار جاد وبناء إلى حين إجازتها من السلطة التشريعية، مجلسي( السيادة والوزراء مجتمعين).