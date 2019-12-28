شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تلقي لاعب الهلال ومهاجمه ولاء الدين موسى عرض من شركة تسويق بريطانية للعب في الدوري المالطي لاحد أندية الدرجة الأولى هناك،وفضل ولاء الدين حسب ما علم (الموقع) البقاء في الخرطوم وانتظار عرضي القمه الهلال والمريخ. الجدير بالذكر أن انتهى عقده مع الهلال وأصبح حرا طليقا بنهايه الموسم.

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كانت هذه تفاصيل خبر قال انه ينتظر عرض المريخ والأزرق.. مهاجم الهلال يتلقى عرض للاحتراف في أوربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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