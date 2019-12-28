كليب (الخميس دسيس) يثير الشارع والسوشيال ميديا.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصفت مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكليب الجديد للشاب عبد الخالق بالمبالغ فيه والخادش للحياء صورة وكلمات ومعنى.

وكان الشاب قد قدم عبر موقعي التواصل الاجتماعي (يونيوب وفيسبوك) أغنيته الجديدة التي حملت اسم (الخميس دسيس) قبل أن يواجه بموجة من الانتقادات والاتهامات من رواد الموقعين.

ووصف عدد من النقاد بحسب صحيفة السوداني الدولية، الأغنية بالخادشة للمشاهد، لما حوته من لقطات وزوايا تصوير لفتيات سودانيات لا تراعي الذوق والآداب العامة، بجانب أن كلمات الأغنية ذات مضامين وإشارات غير جيدة، وقد تكون فاضحة. يذكر أن الكليب من كلمات وألحان أشرف علي الله وإخراج أحمد شمباتي.