إلتقيا( ٨) مرات.. تأريخ مواجهات الهلال والنجم الساحلي

الخليج 365 :

قال مركز المعلومات الخاص بصحيفة (سودانا فوق) ان مواجهة اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا بين النجم الساحلي والهلال السوداني تحمل الرقم ٩ في تاريخ مواجهات الفريقين حيث سبق للفريقين ان

تواجها ٨ مرات من قبل حيث كانت أول مواجهة في العام ٢٠٠٢ ضمن مسابقات كأس الاتحاد الأفريقي وانهي الأزرق لقاء الخرطوم منتصرا بهدفين بهدف وخسر لقاء الاياب بهدفين دون رد. اللقاء الأول بينهما كان في ذهاب نصف النهائي في عام ٢٠٠٧ وحينها فاز الهلال بهدفين لهدف وانتهي لقاء الاياب بفوز الليتوال بثلاثة أهداف لهدف. بعد عشر سنوات عاد الفريقين للاصطدام مجدداً في عام ٢٠١٧ بمرحلة

المجموعات وانتهى لقاء الذهاب والإياب بنتيجة واحده هي هدف لكل. في النسخة الماضية عادا للالتقاء لحساب الكونفدرالية وانتصر الليتوال في المباراتين ذهاب بثلاثة أهداف لهدف وايابا بهدفين لهدف. كل المرات التي تقابل فيها الفريقان تبلغ ٨ فاز النجم في أربع مواجهات والهلال في اثنان وتعادل الفريقان مرتين