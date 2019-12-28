ناشط ينشر مقطع مثير يجمعه بالنجمة “لوشي” يتبادلات فيه “القبلات”..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية أمس الجمعة واليوم السبت بمقطع فيديو بطلته نجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان آلاء المبارك التي ظهرت من خلاله وهي ترقص وتتبادل التحيايا مع أحد الناشطين المعروفين داخل مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الفيديو المتداول على نطاق واسع ورصده محرر موقع النيلين فقد وثق الناشط المعروف تفاصيل الحفل الذي حضرته حسناء الاعلام السوداني وقام بنشره على “الاستوري” الخاص به, ليقوم عدد من الرواد بتسريبه ونشره على عدد من صفحات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي،الفيديو الذي وصف بالمثير للغاية ظهرت من خلاله حسناء الاعلام السوداني وهي تتبادل القبلات الطائرة مع الناشط الذي خاطبها “أحبك” وعاكسها وهي تتمشى “وجع وجع”.

كما ظهرت مقطع الفيديو مذيعة قناة الهلال وهي ترقص على إيقاع “عشرة بلدي” وذلك قبل لحظات من إطفاء “تورتة” الحفل الذي لم يكشف متداولوا المقطع عن مناسبته والمكان الذي أقيم فيه.