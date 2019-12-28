أول عرض للأزياء في السودان بعد عزل البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نظمت مصممة الأزياء السودانية يسرا الصادق عرضا للأزياء في الخرطوم للمرة الأولى منذ عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وتقول الصادق إنها عادت لبلدها لنشر قيم التسامح والسلام عبر تصاميمها المستوحاة من الثقافة السودانية. وهذا هو العرض الأول الذي يُسمح فيه لوسائل الإعلام وللجمهور بحضور وتصوير العرض الذي أقيم في أحد أحياء العاصمة.

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