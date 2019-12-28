جوهرة غانية تنضم لدعم قائمة خيارات المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

مرشّح غاني يدخل خيارات المريخ السوداني لدعم صفوفه في الانتدابات الشتوية.

أفادت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز” أنّ نادي المريخ السوداني دخل في مفاوضاتٍ مع اللاعب الغاني سارفو كنغسلي لضمه في الانتدابات الشتوية المرتقبة لدعم قائمته.



وكنغسلي، يبلغ من العمر”24″ عامًا، وخاض تجربة مع نادي مالمو السويدي، وسبق أنّ شارك مع منتخب بلاده الأوّل.

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ويجيد الغاني سارفو اللعب في خط الوسط، والهجوم.

وبحسب مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز”، فإنّ المفاوضات مع الغاني كنغسلي قطعت شوطًا بعيدًا، ويتوقّع وصوله الخرطوم خلال الأيام المقبلة.

وفي يناير المقبل، ينتظر أنّ تبدأ فترة الانتقالات الشتوية التي ستستمر لعشرة أيام.