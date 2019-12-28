انفجار ضخم في مصنع للطائرات بولاية كانساس الأمريكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا يوم الجمعة بعد انفجار خط نتروجين سائل في مصنع لشركة تيكسترون للطيران قرب مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية.

ونقلت “رويترز” عن مسؤولين بالمنطقة وبالشركة أن الانفجار تسبب على ما يبدو في انتكاسة لإطلاق طائرة جديدة قيد التطوير وذلك حسبما

وقال جون جالاجر مدير الخدمات الطبية الطارئة بمقاطعة سيدغويك في مؤتمر صحفي إن الأجهزة الطبية نقلت 11 شخصا إلى المستشفى أحدهما ربما يعاني من إصابات خطيرة.

وقال مسؤولو الشركة إن اثنين من الضحايا نقلا إلى المستشفى في سيارات خاصة في حين عولج اثنان في مكان الحادث.

من جانبه، قال دانييل ويجنر نائب قائد إدارة الإطفاء في مقاطعة سيدغويك إن:

“الإصابات كانت محدودة لأنه لم يكن موجودا في ذلك الوقت سوى العدد الأساسي من العاملين بسبب العطلات”.

وأضاف ويجنر إن الانفجار الذي وقع في خط النتروجين السائل ألحق أضرارا أيضا بصهريج تخزين مما أدى إلى تسرب غاز النتروجين من المبنى.

وقالت متحدثة باسم شركة “تيكسترون” إنه تم احتواء الأضرار بالمصنع رقم 3 حيث يجري تصنيع طائرات تجريبية ومن بينها سكاي كورير وهي من نوع الطائرات الخفيفة التي تستخدم في الأغراض العامة.

وأضافت المتحدثة إنه من السابق لأوانه تحديد الأضرار التي لحقت بالنموذج الأولي للطائرة الذي يجري إنتاجه.

وشركة تيكسترون للطيران إحدى وحدات شركة تيكسترون وتقوم بتصنيع طائرات بيتشكرافت وسيسنا.