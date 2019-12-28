شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت السلطات في إقليم البنجاب شرقي باكستان، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت خمسة يشتبه أنهم متشددون ينتمون لتنظيم “القاعدة” كانوا يخططون لشن هجوم على قوات الأمن.

صرحت إدارة مكافحة الإرهاب في البنجاب أن المداهمة التي وقعت في مدينة جوجرانوالا استهدفت خلية إعلامية وشبكة تمويل مهمة للمتشددين. وعُثر خلال المداهمة على أجهزة كمبيوتر محمولة عليها بيانات مشفرة، وهواتف محمولة، وطابعة، ومتفجرات، وخمس بنادق كلاشنيكوف وذخيرة ومبالغ نقدية؛ وفقا لـ “رويترز”. المادة السابقة خطة إسعافية لوزارة النقل بتوفير قطارات حديثة المقالة القادمة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين السودان ومصر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تعتقل 5 يشتبه أنهم من متشددي تنظيم القاعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.