خطة إسعافية لوزارة النقل بتوفير قطارات حديثة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال وزير البنى التحتية والنقل هاشم طاهر شيخ طه، إن السكة الحديد تتميز ببنيات تحتية متميزة ينقصها فقط التطوير والمواكبة، وأعلن عن خطة إسعافية ستنفذ عبر شركات متخصصة لتوفير قاطرات بمواصفات فنية وهندسية حديثة تواكب النقل العالمي.

وقام الوزير بزيارة تفقدية إلى هيئة السكة الحديد بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل، وقف خلالها على سير العمل بالورش والخطوط .

وقال وزير البنى التحتية والنقل، إن السكة الحديد ستعود لعهدها المشرق من جديد بعد أن انتهجت نهجاً مغايراً باعتمادها على وسائل متطورة وخطة إسعافية تمكنها من العبور إلى مرافئ التطور والتقدم. المادة السابقة تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن مفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي المقالة القادمة باكستان تعتقل 5 يشتبه أنهم من متشددي تنظيم القاعدة

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