الهلال في أصعب نزال في مجموعات الأبطال أمام الليتوال برادس الليلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يواجه الهلال تحديا صعبا عندما يحل ضيفا على النجم الساحلي التونسي عند السادسة مساء اليوم السبت على ملعب رادس لحساب الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وينشد الأزرق الخروج بنتيجة إيجابية أمام “الليتوال” تسهل من مهمتة في الترقي للدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وينتظر أن يشتد التنافس في المجموعة لتتبين هوية المترشحين في الجولات الاخيرة والحاسمة.

الهلال وصل الاربعاء الماضي للعاصمة التونسية وحلت بعثته في فندق “المرادي قمرت” وأدى الفريق سلسلة تدريبات اختتمها مساء أمس على ملعب الشاذلي زويتن واطمأن الجهاز الفني بقيادة المصري حمادة صدقي على جاهزية التوليفة الأساسية التي سيلعب بها مباراة اليوم، وجرى المران الختامي وسط روح معنوية على الرغم من الاجواء الباردة جدا التي تشهدها العاصمة التونسية هذه الأيام، ويخوض صدقي اليوم اختباره الافريقي الرسمي الاول بعد أن نجح في الاختبار المحلي السابق في الفوز على مريخ الفاشر بثلاثية نظيفة في مباراة غاب عنها الجمهور، ويحتل الهلال المركز الثاني في مجموعته الحالية متفوقا على الأهلي المصري بفارق الاهداف.

ويحتل النجم الساحلي صدارة الترتيب برصيد (6) نقاط من فوزين وتطمح الفرقة الساحلية لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح فريق (جوهرة الساحل) حظوظاً أقوى للترشح من هذه المجموعة مبكرا، سيما وأن هنالك مباراة سهلة تنتظرهم في تونس امام بلاتينيوم الزيمبابوي (بدون رصيد) الذي يحل اليوم بدوره ضيفا على الأهلي المصري (3 نقاط).