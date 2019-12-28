بيان لنقابات العمال يثير جدلاً لتضمنه شعارات “يسارية”

التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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احتفى اتحاد نقابات عمال السودان بشعار “عاش كفاح الطبقة العاملة”، الذي تتبناه قوى اليسار العمالية، وارتبط تاريخياً في السودان بالحزب الشيوعي وواجهاته النقابية، كما أبرز الاتحاد شعار “يا عامل احرس حقك”.
وأصدر الاتحاد المحلول مؤخراً والمحسوب على التيار الإسلامي، بياناً أمس الأول بحسب صحيفة السوداني، خصصه لبيان موقفه من موازنة 2020م، وذيله بشعار “عاش كفاح الطبقة العاملة، ودعا العمال لحراسة حقوقهم النقابية والمطلبية.
وأثار البيان الذي تضمن هذه الشعارات نقاشات متواصلة بمواقع التواصل الاجتماعي حيث أشار بعض المدونين إلى أن الشعار يحمل مفارقة غير متوقعة لأن قادة الاتحاد الحالي محسوبون على التيار الإسلامي ومنهم منتظمون سياسياً في أحزاب الإسلاميين، فيما أشار البعض إلى أن الشعار يبين مدى تغلغل الشعارات النقابية السابقة في أوساط العمال مما يجعل مخاطبتهم به مقبولاً عندهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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