قرار وشيك بتحويل تصاديق الحفلات للمصنفات بدلاً عن النظام العام

أكدت مصادر مطلعة ان هناك قراراً وشيكاً سيصدر خلال الأيام القادمة يتم بموجبه تحويل تصاديق الحفلات والمناسبات للمصنفات الأدبية والفنية بدلاً عن النظام العام، وزادت المصادر ان ذلك القرار ستصاحبه تعديلات جذرية وصارمة جداً، حيث ستقوم المصنفات بوضع ضوابط مشددة على الفنانين وصالات المناسبات ودور العرض في سبيل منح التصاديق اللازمة.

وكشفت المصادر أيضاً ان من أهم الضوابط التي ستوضع في سبيل الحصول على التصريح هو تعهد الفنان بعدم أداء أي أغنية لفنان آخر مالم يقوم بإرفاق تنازلات الشاعر والملحن، بالإضافة إلى كتابة الفنان لأسماء وعدد الأغنيات التي سيقوم بأداءها خلال المناسبة التي سيغني فيها، وبخلاف ذلك سيعرض نفسه لعقوبات قانونية رادعة.

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الشاعر الكبير اسحق الحلنقي استنطقته المصادر، حول القرار المتوقع صدوره، ليكشف عن ارتياحه الكبير حال صدور مثل ذلك القرار لانه سيحفظ حقوقهم كمبدعين وسيحسم الفوضى ضاربة الأطناب التي ظلت تسير عليها الساحة الفنية، وأضاف الحلنقي بحسب صحيفة السوداني، ان ٧٠٪ من الغناء الذي يتم ترديده في الحفلات هو ملك له لكنه غير قادر علي الإستفادة مما يملك بسبب ضعف الرقابة والمتابعة في تتفيذ مثل هذه القرارات متمنياً ان تصاحب ذلك القرار آليات تنفيذ سريعة واحترافية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)