قال الموسيقار عوض أحمودي إنه يعزف أحياناً خلف فنانين هو غير مقتنع إطلاقاً بموهبتهم، مضيفاً أنه عازف محترف وذلك يحتم عليه العزف خلف أي فنان من أجل استمراره في مهنته.
مؤكداً أنه قام في أحيان كثيرة بإبداء ملاحظاته لبعض الفنانين الذين عزف خلفهم، لكنه لم يتشدد كثيراً بحسب صحيفة السوداني، في قبولهم لملاحظاته تلك، وتركهم يختارون لوحدهم إما قبولها أو رفضها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عوض أحمودي: (المعايش) خلتنا نعزف وراء فنانين “كلام ساكت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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