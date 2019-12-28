بسمة حسين “قادرة على إعادة هيبة الاغنية السودانية”

أعربت الفنانة بسمة حسين عن بالغ سعادتها في المجهود الكبير الذي بذلوه الشباب في خدمة الحراك العام، وقالت: انهم شباب جديرون بالاحترام والتقدير وان مستقبل السودان في امان في ظل وجود هؤلاء الشباب فهم اشاوس لا يعرفون الخوف ومزودون بالاصرار والتمسك بتغيير الوضع المزري والذل الذي عم البلد. Advertisements كما تناولت بحسب صحيفة السوداني الدولية، عدة قضايا ذات الصلة بالساحة وتجربتها التي شكلتها من داخل وخارج البلاد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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