استياء واسع من إسراء وحلمي وإشادة بـ”لجين”

أبدى عدد من الناشطين بمواقع التاصل الاجتماعي استياءهم الشديد من المذيعة إسراء عادل والمذيع الشاب حازم حلمي، وذلك بسبب تقديمهما لحفل سودان المحبة من (الورقة). وأضاف الناشطون أن الثنائي لم يستغلا الفرصة التي أتيحت لهما للظهور بشكل مميز ومختلف. Advertisements في ذات التوقيت وبحسب صحيفة السوداني، قدم الناشطون اشادة بالإعلامية لجين عمران والتي ألقت كلمة مؤثرة مميزة دون الاستعانة بـ(ورقة) كما فعل الثنائي السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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