إحباط دخول كميات كبيرة من المخدرات الى كسلا

التاريخ: 28-ديسمبر-2019
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تمكن أفراد من المباحث ومكافحة المخدرات بمحلية ريفي ود الحليو بولاية كسلا من إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بلغت (8) جوالات شاشمندي ، قادمة من إحدى دول الجوار الى المحلية .
وطبقاً لمصادر أن مجموعة مكونة من (5) أجانب حاولت تهريب الكميات المضبوطة عبر إستغلالهم مركباً لعبور نهر ستيت ، الذي يفصل بين منطقة الحمرا الأثيوبية ومنطقة حمداييت السودانية ، وتمكنوا من العبور الى منطقة حمداييت الحدودية بمحلية ود الحليو .
وقاموا بترحيل (8) جولات بغية تسليمها لمروجين سودانين كانوا ينتظرونهم في المنطقة .
بيد أن أتيام المكافحة نصبت لهم كميناً بالقرب من نهر ستيت الذي يفصل بين الدولتين ولاحظ أفراد العصابة الأجنبية تحركات أتيام المباحث فلاذوا بالهروب عبوراً للنهر .
وبحسب صحيفة المجهر ، أن عملية تهريب المضبوطات تمت ليلة ( الأربعاء ) وتم تدوين بلاغات تحت المادة (15) ، بقسم شرطة حمداييت .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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