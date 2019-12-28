إحباط دخول كميات كبيرة من المخدرات الى كسلا

تمكن أفراد من المباحث ومكافحة المخدرات بمحلية ريفي ود الحليو بولاية كسلا من إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بلغت (8) جوالات شاشمندي ، قادمة من إحدى دول الجوار الى المحلية .

وطبقاً لمصادر أن مجموعة مكونة من (5) أجانب حاولت تهريب الكميات المضبوطة عبر إستغلالهم مركباً لعبور نهر ستيت ، الذي يفصل بين منطقة الحمرا الأثيوبية ومنطقة حمداييت السودانية ، وتمكنوا من العبور الى منطقة حمداييت الحدودية بمحلية ود الحليو .

وقاموا بترحيل (8) جولات بغية تسليمها لمروجين سودانين كانوا ينتظرونهم في المنطقة .

Advertisements

بيد أن أتيام المكافحة نصبت لهم كميناً بالقرب من نهر ستيت الذي يفصل بين الدولتين ولاحظ أفراد العصابة الأجنبية تحركات أتيام المباحث فلاذوا بالهروب عبوراً للنهر .

وبحسب صحيفة المجهر ، أن عملية تهريب المضبوطات تمت ليلة ( الأربعاء ) وتم تدوين بلاغات تحت المادة (15) ، بقسم شرطة حمداييت .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )