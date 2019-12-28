ساحة الحرية تستضيف (السلطان)

تستضيف ساحة الحرية بالخرطوم الفنان طه سليمان، في حفل العام الجديد مساء يوم 31 ديسمبر الجاري، واعلنت الجهة المنظمة للحفل عن الدخول للحفل بقيمة دخول الساحة.
طه سيغني بحسب صحيفة آخر لحظة، ايضا في مساء ذات اليوم باحدى الصالات الخرطومية في حفل تشارك في احيائه الفنانة انصاف مدني وستقوم قناة النيل الازرق بنقل الحفل على الهواء.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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