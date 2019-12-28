ساحة الحرية تستضيف (السلطان)

تستضيف ساحة الحرية بالخرطوم الفنان طه سليمان، في حفل العام الجديد مساء يوم 31 ديسمبر الجاري، واعلنت الجهة المنظمة للحفل عن الدخول للحفل بقيمة دخول الساحة.

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طه سيغني بحسب صحيفة آخر لحظة، ايضا في مساء ذات اليوم باحدى الصالات الخرطومية في حفل تشارك في احيائه الفنانة انصاف مدني وستقوم قناة النيل الازرق بنقل الحفل على الهواء.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)